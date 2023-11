Giovedì alle ore 10 Italia in campo a Malaga contro l'Olanda nei quarti di finale di Coppa Davis. Azzurri che hanno vinto gli ultimi sette confronti con gli 'oranje' e che partono favoriti grazie alla presenza di Sinner. Chi vince attende in semifinale una tra Serbia e Gran Bretagna. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ - ITALIA-OLANDA, NEWS LIVE

Italia in campo giovedì dalle 10 per il quarto di finale di Coppa Davis contro l'Olanda. Il match è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 26 novembre. L'attesa è dunque finita per gli azzurri di capitan Filippo Volandri, che al Palacio de Deportes José María Martín Carpena fanno il loro debutto contro gli 'orange'. Chi vince affronta sabato in semifinale una tra Serbia e Gran Bretagna.

I convocati di Italia e Olanda ITALIA : Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli;

: Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli; Olanda: Griekspoor, Van De Zandschulp, Brouwer, Koolhof, Rojer;

Italia-Olanda, i precedenti Azzurri avanti 7-1 nei precedenti e vittoriosi negli ultimi sette confronti consecutivi. Ecco di seguito tutti i match tra Italia e Olanda in Coppa Davis: 1923, Olanda-Italia 5-0 - Zona Europea, quarti

1926, Italia-Olanda 3-2 - Zona Europea, 2° turno

1931, Italia-Olanda 3-0 - Zona Europea, 2° turno

1933, Olanda-Italia 2-3 - Terzo turno qualificazione 1934

1953, Olanda-Italia 0-5 - Zona Europea, 2° turno

1957, Olanda-Italia 0-5 - Zona Europea, 2° turno

1972, Italia-Olanda 4-1 - Zona Europea A, quarti

2010, Olanda-Italia 1-4 - Gruppo I, Zona Europa/Africa, quarti

Il regolamento Alle Finals di Coppa Davis partecipano le otto squadre che hanno superato la fase a gironi, disputata lo scorso settembre in quattro città (Bologna, Manchester, Valencia e Spalato). I team sono stati accoppiati in un tabellone a otto ad eliminazione diretta. La formula prevede per ogni incontro la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. leggi anche Davis Cup Finals: giovedì Italia-Olanda su Sky

Le Finals di Coppa Davis saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 26 novembre. Italia-Olanda è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.