Sarà la Serbia di Novak Djokovic a sfidare l'Italia in semifinale di Coppa Davis sabato 25 novembre. Il numero uno del mondo batte Cameron Norrie in due set (6-4, 6-4) ed elimina la Gran Bretagna. Nel match precedente Kecmanovic aveva regolato in due tie break Draper. Per la terza volta in 10 giorni sarà ancora Sinner vs Djokovic. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

