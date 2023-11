L'Australia vola in finale: Finlandia ko 2-0

Bastano i due singolari all'Australia per qualificarsi alla finale di Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Gli aussie di Lleyton Hewitt eliminano in semifinale la Finlandia grazie alle vittorie di Popyrin e De Minaur su Virtanen e Ruusuvuori. Sabato la semifinale Italia-Serbia, in diretta dalle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È l'Australia la prima finalista della Coppa Davis 2023. Gli Aussie di Lleyton Hewitt hanno eliminato in semifinale la sorprendente Finlandia, grazie ai successi in singolare di Popyrin e De Minaur rispettivamente contro Virtanen e Ruusuvuori. Due match senza storia, sempre in controllo per gli australiani che raggiungono la seconda finale consecutiva in Coppa Davis, la 49^ della sua storia. Gli australiani attendono adesso di conoscere il nome della seconda finalista che uscirà dal confronto tra Italia e Serbia, in diretta sabato dalle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.