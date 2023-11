Next Gen Finals, oggi Nardi e Cobolli LIVE su Sky

A Jeddah si gioca la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals: in campo per il gruppo Verde gli azzurri Cobolli contro Fils e Nardi contro Stricker. Per il primo c'è già in palio un bel pezzo di semifinale. I match in diretta dalle 13 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

NEXT GEN FINALS: LE NOVITA' DEL REGOLAMENTO