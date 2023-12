Dopo un anno di assenza, Rafa Nadal torna in campo. Con un messaggio sui social, il maiorchino ha ufficializzato data e torneo: sarà a Brisbane nella prima settimana di gennaio, con vista sugli Australian Open. "E' arrivata l'ora di tornare, ci vediamo lì", ha detto il 14 volte campione al Roland Garros. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Rafa Nadal torna in campo. Dopo un anno di stop e i dubbi sul prosieguo della carriera, c'è la data del rientro del maiorchino, che prenderà parte al torneo ATP 250 di Brisbane, al via il 31 dicembre (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). A due settimane dal via degli Australian Open, Nadal testerà dunque la sua condizione fisica. Proprio a Melbourne, lo scorso 18 gennaio, aveva disputato la sua ultima partita contro McDonald, infortunandosi all'ileopsoas sinistro. Da allora un calvario fatto di infortuni e ricadute, fino all'operazione chirurgica dello scorso giugno per risolvere il problema della zona addominale.