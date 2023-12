La stagione ATP si chiude ufficialmente oggi con la finale del torneo Next Gen: a Jeddah, in Arabia Saudita, si affrontano Fils e Medjedovic. Il match in diretta dalle 18 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Chi succederà nell'albo d'oro a Brandon Nakashima, ma soprattutto a fenomeni del tennis come Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz. La risposta oggi, con la finale dell'edizione 2023 delle Next Gen Finals, che chiudono di fatto la stagione ATP. Di fronte a Jeddah, in Arabia Saudita, due dei migliori prospetti Under 21 del mondo, Arthur Fils e Hamad Medjedovic. Si comincia alle 18: match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.