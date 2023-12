Matteo Berrettini tornerà in campo il prossimo 31 dicembre nel torneo ATP di Brisbane. Il romano, assente dallo scorso US Open quando si procurò un infortunio alla caviglia, sarà però costretto a disputare le qualificazioni: al momento, infatti, occupa la 92^ posizione del ranking. In tabellone anche Rune, Shelton, Dimitrov, Arnaldi e Nadal, che usufruirà di una wild-card. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

