Il ritorno dopo un anno di Nadal sarà contro un qualificato, mentre Arnaldi esordirà contro l'ungherese Fucsovics. In campo femminile tre azzurre al via: Bronzetti, Giorgi e Trevisan. Lorenzo Musetti inizierà la stagione a Hong Kong contro il 19enne Wong.

Inizierà contro un qualificato il cammino all'ATP 250 di Brisbane di Rafael Nadal, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al ritorno in campo dopo un anno di stop, lo spagnolo attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni. In caso di passaggio del turno, il maiorchino affronterebbe negli ottavi uno tra Karatsev e Kubler. Nadal giocherà anche il doppio in coppia con Marc Lopez: i due spagnoli debutteranno nella notte tra sabato e domenica contro gli australiani Purcell e Thompson. L'unico italiano in tabellone a Brisbane, invece, è Matteo Arnaldi. Inserito nel secondo quarto del main draw - "guidato" da Ben Shelton -, il ligure debutterà contro l'ungherese Fucsovics, n. 59 al mondo. Tra i match di primo turno riflettori puntati anche su Murray-Dimitrov.

Bronzetti, Giorgi e Trevisan protagoniste in campo femminile Brisbane sarà un "combined" e su Sky potrete seguire anche il torneo femminile, WTA 500. Al via ci saranno tre italiane: Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Le prime a scendere in campo nella notte tra sabato e domenica saranno Trevisan e Giorgi, rispettivamente opposte all'australiana Rodionova, n. 114 WTA in tabellone grazie a una wild card, e la statunitense Stearns, n. 49 al mondo. Bronzetti, invece, debutterà contro la statunitense Krueger: all'orizzonte c'è il secondo turno con la n. 1 del seeding, la bielorussa Aryna Sabalenka. Il torneo di Brisbane segnerà il ritorno in campo di Naomi Osaka, fuori negli ultimi 15 mesi causa maternità. In tabellone come Nadal grazie a una wild card, la giapponese ex n. 1 al mondo esordirà contro la tedesca Tamara Korpatsch. leggi anche Al via la grande stagione del tennis su Sky

CLASSIFICA ATP Riparte il tennis: il ranking ATP con vista 2024 Con la United Cup, riparte la stagione del tennis. Si ricomincia con l'Italia protagonista e con 5 giocatori tra i primi 100 al mondo. A guidare la 'pattuglia' c'è Jannik Sinner che in Australia cercherà di scalare altre posizioni. Djokovic saldamente al comando, poi Alcaraz. Ecco il ranking ATP aggiornato. 1) NOVAK DJOKOVIC - 11245 punti 2) CARLOS ALCARAZ - 8855 punti 3) DANIIL MEDVEDEV - 7600 punti

ATP 250 Hong Kong: c'è Musetti L'ultimo italiano impegnato la prossima settimana sarà Lorenzo Musetti, testa di serie n. 6 dell'ATP 250 di Hong Kong, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il carrarese, che da quest'anno avrà al suo fianco anche Corrado Barazzutti, esordirà contro la wild card Chak Lam Coleman Wong, 19enne di Hong Kong e n. 253 al mondo. Musetti potrebbe incrociare al secondo turno uno tra Kotov e Borges, poi l'eventuale quarto di finale con la testa di serie n. 2, Karen Khachanov.