Sonego ko con Zverev: Italia-Germania è 1-1

Il doppio sarà decisivo nell'esordio a Sydney in United Cup per l'Italia. Dopo la vittoria di Paolini contro la rientrante Kerber, Sonego perde in tre set contro il tabù Zverev (terza vittoria in altrettanti confronti)

Inizia con una sconfitta la nuova stagione di Lorenzo Sonego. All'esordio in United Cup, il torneo a squadre miste per nazioni in corso a Sydney e Perth (Australia), l'azzurro ha perso contro Sascha Zverev, n. 7 al mondo, con lo score di 6-7(5), 6-3, 6-4 in quasi tre ore di gioco. Una vittoria in rimonta per il tedesco che, dopo aver perso il primo parziale al tiebreak, ha condotto senza difficoltà nei due parziali successivi, senza concedere palle break. Dopo i due singolari la sfida tra Italia e Germania è in parità grazie alla vittoria nel primo match di giornata di Jasmine Paolini su Angelique Kerber, al rientro dopo la maternità. Una vittoria di cuore della toscana che ha chiuso il match in due set, combattendo nei game finali con i crampi e recuperando da 3-5 con quattro game consecutivi.