Matteo Arnaldi vola ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Brisbane: dopo un'altra lotta furibonda, il sanremese la spunta in tre set contro lo slovacco Lukas Klein, n° 170 del mondo, sconfitto con i parziali di 6-4, 3-6, 7-5. Attende ora uno tra Safiullin e Popyrin. WTA: Bronzetti eliminata da Sabalenka.

Matteo Arnaldi si conferma 'on fire' nella calda Australia. L'azzurro supera anche il secondo turno dell'Atp250 di Brisbane battendo il qualificato lucky loser slovacco Lukas Klein (n.170) ed uscendo ancora vincitore da una lunga lotta di nervi. ll sanremese si impone ancora al terzo set, come all'esordio contro Marton Fucsovics. con i parziali di 6-4, 3-6, 7-5 dopo oltre due ore, chiudendo il match con 24 vincenti e 16 gratuiti. Per un posto in semifinale affronterà Roman Safiullin, numero 39 che ha sconfitto Ben Shelton all'esordio, o Alexei Popyrin, numero 40, già affrontato e battuto a novembre in Coppa Davis.