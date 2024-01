Lorenzo Musetti esce di scena al 2° turno del torneo ATP 250 di Hong Kong, superato 6-4, 6-3 dal russo Pavel Kotov, numero 67 del mondo. Fatale per l'azzurro lo 0/4 nelle palle break. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Finisce al 2° turno l'avventura di Lorenzo Musetti al torneo 250 di Hong Kong. Il carrarino, testa di serie numero 6 del torneo che torna in calendario per la prima volta dal 2002, ha ceduto in due set al russo Pavel Kotov, numero 67 del mondo, che si è imposto con i parziali di 6-4, 6-3 in un'ora e 40' di gioco. L'azzurro, che al debutto contro Wong aveva ritrovato il successo dopo oltre tre mesi di assenza, ha perso i punti più importanti, non riuscendo a concretizzare nemmeno una delle quattro palle break avute. Musetti, salvo sorprese, dovrebbe tornare in campo la prossima settimana ad Adelaide, prima di volare a Melbourne per gli Australian Open.