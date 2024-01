Rafa Nadal conquista la seconda vittoria consecutiva dopo il suo ritorno in campo, battendo 6-1, 6-2 l'australiano Jason Kubler e volando ai quarti di finale del torneo 250 di Brisbane. Il maiorchino affronterà venerdì Jordan Thompson, mentre Arnaldi se la vedrà con il russo Safiullin. Il torneo di Brisbane è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'INCREDIBILE STORIA DI KUBLER