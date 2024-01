Lehecka-Draper sarà la finale del torneo ATP 250 di Adelaide: il ceco ha lasciato appena 3 giochi allo statunitense Korda, il britannico ha superato il kazako Bublik. La finale è in programma sabato mattina alle 6.30 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Sarà Lehecka-Draper la finale del torneo ATP 250 di Adelaide. Il ceco, settima testa di serie del seeding, ha letteralmente dominato lo statunitense Sebastian Korda (29 ATP), a cui ha lasciato la miseria di tre giochi in poco più di un'ora. Nella seconda semifinale successo per Jack Draper, che ha superato 7-6, 6-4 il kazako Alexander Bublik, giustiziere del nostro Musetti. La finale è in programma sabato mattina alle 6.30 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.