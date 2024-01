Daniel sorprende Shelton: è in finale con Tabilo

Finale a sorpresa al torneo ATP 250 di Auckland: escono di scena i due baby fenomeno Shelton e Fils, battuti rispettivamente dal giapponese Daniel e dal cileno Tabilo. Il torneo di Auckland è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

E' una finale a sorpresa quella che andrà in scena sabato al torneo ATP 250 di Auckland (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Chi si aspettava una super sfida tra Ben Shelton e Arthur Fils è rimasto deluso: i due baby fenomeni del tennis mondiale, infatti, escono di scena in semifinale. L'americano, 1^ testa di serie del seeding, cede 7-5, 7-6 al giapponese Taro Daniel. Niente da fare nemmeno per il Next Gen francese, battuto 6-2, 7-5 dal cileno Alejandro Tabilo.