Domenica il via al primo Slam dell'anno, da seguire in diretta sui canali 210 e 211 del telecomando Sky . Per la prima volta si gioca su 15 giorni e non mancano gli spunti: da Djokovic che insegue il record di Margaret Smith Court all'attesa per Sinner, fino al rientro di Berrettini. Il calendario e tutto quello che c'è da sapere sugli Australian Open

È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio degli Australian Open, in programma a Melbourne Park dal 14 al 28 gennaio. Il primo Slam della stagione si disputerà per la prima volta su 15 giorni: gli organizzatori, infatti, hanno aggiunto una domenica in più dedicata al primo turno, il tutto per ridurre le partite con conclusione in notturna come la sfida tra Kokkinakis e Murray dello scorso anno, terminata alle 4 del mattino. Si riparte ancora una volta con Djokovic favorito: il serbo, che andrà a caccia del 25° Slam in carriera, può eguagliare il record all-time detenuto da Margaret Smith Court di 11 Australian Open vinti. I rivali, però, non mancano. Da Alcaraz a Medvedev, fino a Jannik Sinner che per la prima volta disputerà un Major da testa di serie numero 4. Jannik guida la pattuglia azzurra che vede tra le fila anche Matteo Berrettini, al ritorno ufficiale nel circuito dopo quattro mesi di stop per infortunio.