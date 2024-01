Inizio in salita per Matteo Berrettini agli Australian Open: il romano, al rientro dopo oltre quattro mesi di stop, debutterà con Stefanos Tsitsipas, finalista lo scorso anno. Sinner esordirà con l'olandese Van de Zandschulp: Jannik è dalla parte di Novak Djokovic, con possibile incrocio in semifinale. Tra le donne c'è subito Giorgi-Azarenka. Gli Australian Open sono in diretta dal 14 gennaio su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Sorteggiato il tabellone degli Australian Open, primo Slam stagionale al via dal 14 gennaio (diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky). Non è certo andata bene per Matteo Berrettini, che rientrerà in campo ufficialmente a Melbourne dopo oltre quattro mesi di stop per l'infortunio alla caviglia rimediato a New York. Il romano, scivolato fuori dalla Top-100, debutterà al 1° turno con il greco Stefanos Tsitsipas, 7 del ranking e finalista lo scorso anno nel down under. Non è stato fortunato nemmeno Jannik Sinner, 4 del seeding e tra i più attesi a Melbourne: l’altoatesino è stato sorteggiato nella parte alta di Novak Djokovic, con un possibile incrocio tra i due in semifinale. L’esordio di Jannik sarà con l’olandese Botic Van de Zandschulp, potenziale 3° turno contro Sebastian Baez (26), ottavo contro Karen Khachanov (15) e quarti con Andrey Rublev (5). Matteo Arnaldi debutterà con la wild-card australiana Adam Walton, per Lorenzo Sonego c'è l'insidioso britannico Daniel Evans. Per Lorenzo Musetti sfida al francese Benjamin Bonzi.