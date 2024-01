Musetti: "Trovato l'equilibrio, mi sento motivato"

Sorride Lorenzo Musetti dopo aver centrato la sua prima vittoria in carriera a Melbourne a livello ATP: "Sono contento e motivato a fare bene in questa stagione, dopo un 2023 così così per ovvie ragioni. Ho ritrovato equilibrio, mi sento bene e il lavoro paga. Barazzutti è un motivatore. Van Assche sarà un rivale pericoloso al 2° turno". Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Lorenzo Musetti rompe il sortilegio che non lo aveva mai visto vincente nel main draw degli Australian Open a livello ATP (è stato campione junior nel 2019, ndr) e parte con il piede giusto nel primo Slam stagionale. Il successo contro il francese Bonzi regala un sorriso al futuro papà: "Sono molto contento perché finalmente è arrivata la prima vittoria – ha spiegato in conferenza stampa -. Lo scorso anno era stata abbastanza amara, avevo perso al quinto set dopo aver recuperato da 2 set a zero. Oggi, invece, dopo aver perso il terzo sono stato molto bravo a recuperare subito il break iniziale nel quarto. Non era facile giocare perché faceva davvero molto caldo, inoltre lui è un giocatore ostico, serviva bene e mi dava poco tempo per fare le cose. Sono felice di aver sofferto e di aver portato a casa questa prima vittoria in Australia".