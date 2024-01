Altra giornata azzurra a Melbourne con quattro italiani in campo nella notte tra martedì e mercoledì: Sinner affronta l'olandese De Jong, Arnaldi sulla Rod Laver Arena contro De Minaur. In campo anche Musetti e Cobolli. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Inizia il secondo turno agli Australian Open. Nella notte tra martedì e mercoledì torneranno in campo gli uomini impegnati nella parte alta del tabellone e sarà un'altra giornata a tinte azzurre. Scenderanno in campo quattro italiani, guidati come sempre da Jannik Sinner. L'altoatesino aprirà il programma sulla Margaret Court Arena contro Jesper De Jong, 23enne olandese n. 161 al mondo proveniente dalle qualificazioni. Palcoscenico di prestigio anche per Matteo Arnaldi, impegnato sulla Rod Laver Arena contro il padrone di casa Alex De Minaur, reduce da quattro vittorie consecutive. Sfide in notturna, inoltre, per Musetti e Cobolli, opposti rispettivamente al francese Van Assche (2° match dall'1 sul Campo 7) e il russo Kotov (ore 1 sul Campo 6). Tra i big impegnati mercoledì ci saranno Tsitsipas, Djokovic e Rublev, mentre in campo femminile riflettori puntati sul match tra Aryna Sabalenka e la 16enne ceca Brenda Fruhvirtova.