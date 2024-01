Giulio Zeppieri sfiora la clamorosa impresa con Cameron Norrie, costretto alla rimonta da 0-2 e uscito vincitore al 5° set dopo una lotta di oltre tre ore e mezza. Tra le donne vola al 3° turno Jasmine Paolini, mentre esce di scena Martina Trevisan, battuta con un doppio 6-4 dalla francese Dodin. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky SONEGO-ALCARAZ LIVE

Si interrompe al 2° turno il sogno di Giulio Zeppieri a Melbourne. Ma il ragazzo di Latina ha davvero sfiorato l'impresa sul campo della 1573 Arena, venendo sconfitto solo al 5° set e dopo 3 ore e 36' di lotta dal britannico Cameron Norrie, testa di serie n.18 del seeding. 3-6, 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 i parziali, al termine di un match che ha subito un paio di interruzioni a causa della pioggia. Partita per certi versi drammatica, come solo gli Slam sanno regalare. L'azzurro vince d'autorità il primo set, nel secondo viene rimontato quando va a servire per chiudere i conti, ma viene breakkato, vincendo comunque il tie-break. Arriva la pioggia, Norrie chiede medical time-out per un problema al ginocchio e risorge, trascinando la partita al quinto. Qui Zeppieri non sfrutta un paio di palle break, concede qualcosa con servizio e dritto (oltre a essere trattato per un fastidio muscolare alla gamba) e cede 6-4. Giulio manca l'accesso in Top-100, ma l'appuntamento sembra solo rimandato.



Paolini al 3° turno: Maria ko 6-2, 6-3 Jasmine Paolini accede per la prima volta in carriera al 3° turno degli Australian Open. Dopo la vittoria su Diana Shnaider, la numero 31 del mondo ha superato la tedesca Tatjana Maria, numero 42 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-3. Pratica sbrigata in appena 70' di gioco per l'azzurra, entrata per la prima volta in Top 30 lo scorso ottobre e destinata a migliorare il suo best ranking. Primo set senza storia, con due break per l'italiana che chiude 6-2. Nel secondo Jasmine viene rimontata, ma si riprende il break decisivo nell'ottavo game: ora al 3° turno possibile sfida con la kazaka Rybakina, 3 del mondo.

Dodin elimina Trevisan al 2° turno Niente da fare per Martina Trevisan: la numero 59 del mondo è stata infatti sconfitta con un doppio 6-4 dalla francese Oceane Dodin, numero 95, che con il 3° turno ha raggiunto il suo miglior risultato in carriera a Melbourne. Partita tutta in salita per la mancina fiorentina, sotto di due break nel 1° set (perso poi 6-4 dopo averne recuperato uno) e costretta alla rimonta anche nel secondo, dove le è stato fatale il settimo game. Trevisan aveva raggiunto il secondo turno per la seconda volta in cinque partecipazioni all'Australian Open.

