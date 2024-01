Jasmine Paolini a caccia del suo primo ottavo a Melbourne e in uno Slam: nella notte l'azzurra sfida la russa Blinkova. Tornano in campo anche Alcaraz e Medvedev. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Si conclude sabato 20 gennaio il 3° turno degli Australian Open, primo Slam della stagione. Jasmine Paolini, che non si era mai spinta tanto avanti in un Major, va a caccia del suo primo ottavo di finale. Sulla Kia Arena, l'azzurra (al momento n°26 del ranking Wta) sfida la russa Anna Blinkova (57 del mondo), reduce dal pazzesco 22-20 al tie-break del 3° set contro la Rybakina. Nella notte in campo anche Carlos Alcaraz, che dopo il successo sofferto contro Sonego, affronta il cinese Shang. Ostacolo canadese per Medvedev: il russo, reduce dalla maratona con Ruusuvuori, se la vedrà con Auger-Aliassime. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky.