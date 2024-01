Paolini ora sogna: Blinkova ko, vola agli ottavi

Prosegue la favola di Jasmine Paolini, che conquista per la prima volta un posto agli ottavi di finale di uno Slam: decisivo il successo al 3° turno contro la russa Anna Blinkova, battuta 7-6, 6-4. Ora la attende la sfida non impossibile contro Anna Kalinskaya, n°75 del ranking. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Prosegue la favola di Jasmine Paolini agli Australian Open: sconfiggendo in due set la russa Anna Blinkova, l'azzurra ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale di uno Slam per la prima volta in carriera. L'attuale numero 26 del ranking si è imposta con il punteggio di 7-6 (1), 6-4. Nel prossimo turno affronterà la russa Anna Kalinskaja (75 Atp), che ha eliminato la statunitense Sloane Stephens: Paolini ha vinto l'unico precedente negli ottavi a Portorose nel 2021. Il tutto in uno spicchio di tabellone che non vede più 'big' in corsa: negli eventuali quarti, infatti, la sfidante uscirà tra la cinese Qinwen Zheng e la francese Oceane Dodin.