5 azzurri in campo a Madrid: il programma su Sky

Il Madrid Open entra nel vivo e si colora sempre più di azzurro. Nell' Atp Masters 1000, sono ben quattro gli azzurri impegnati. Lorenzo Sonego affronta il serbo Miomir Kecmanovic : chi vince affronterà al secondo turno l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6. Matteo Arnaldi (44 del mondo) inizia contro il qualificato Borna Coric: in palio un secondo turno spaziale contro Djokovic . Mattia Bellucci, 66 del mondo, gioca per la prima volta alla Caja Magica e affronta il bosniaco Damir Dzumhur (63), battuto nell'unico precedente in un Challenger. Infine Luciano Darderi (46) esordisce contro il francese Quentin Halys (52): fra i due non ci sono precedenti. Nel torneo femminile già al 2° turno Lucia Bronzetti , che se la vedrà con la quinta testa di serie, la statunitense Madison Keys , vincitrice degli ultimi Australian Open.

