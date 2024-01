Novak Djokovic ai quarti di finale a Melbourne per la 14^ volta in carriera: il serbo domina il francese Mannarino, a cui lascia la miseria di tre game. Tra le donne avanzano Sabalenka e Gauff. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Con un perentorio 6-0, 6-0, 6-3 Novak Djokovic annienta il francese Adrian Mannarino (20 Atp) e vola ai quarti di finale degli Australian Open di Melbourne per la 14^ volta in carriera. Il serbo strappa in questo modo un altro record a Roger Federer, con 58 apparizioni tra i migliori 8 di uno Slam. Match dominato fin dai primi scambi, in cui non c'è mai stata storia. Per spiegare la dittatura di Nole, mai era successo nell'Era Open che un giocatore non concedesse nemmeno un game a un Top-20 in un torneo dello Slam. Dopo i tanti dubbi dei primi due match, Djokovic ora sembra aver carburato e si lancia definitivamente verso la conquista dell'11° titolo. Martedì affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e il greco Stefanos Tsitsipas.