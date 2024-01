Sinner per la prima semifinale a Melbourne, Rublev per spezzare il tabù dei quarti di finale nei major. Sono solo due delle 10 curiosità da scoprire in vista del match tra l'azzurro e il russo, in programma martedì mattina sulla Rod Laver Arena. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

IL PROGRAMMA DI MARTEDI'