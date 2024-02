Prosegue il momento straordinario di Flavio Cobolli, che lascia appena cinque game al francese Constant Lestienne si qualifica per i quarti del torneo ATP 250 di Montpellier: venerdì sfiderà il croato Borna Coric, quarta testa di serie del seeding. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Flavio Cobolli non smette di correre. Dopo il terzo turno agli Australian Open e il successo in rimonta contro Monfils, il romano vola ai quarti di finale dell' "Open Sud de France", torneo 250 che si sta disputando sul veloce indoor di Montpellier. Al secondo turno Flavio ha superato un altro francese, il n.106 del mondo Constant Lestienne, questa volta senza faticare. 6-4, 6-1 i parziali per Cobolli, che eguaglia il suo miglior risultato a livello ATP della carriera (i quarti a Monaco 2023) e si porta virtualmente a un passo dalla Top-70 (71 virtuale). Venerdì affronterà per un posto in semifinale il croato Borna Coric, testa di serie n°4 del seeding: 1-1 i precedenti.