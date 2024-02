Si ferma ai quarti di finale la corsa di Flavio Cobolli al torneo ATP 250 di Montpellier: l'azzurro è stato sconfitto dal croato Borna Coric (37 del ranking) con i parziali di 6-3, 6-4. Avanti anche Rune. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Flavio Cobolli interrompe la sua corsa ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Montpellier. Il romano, che aveva eguagliato il suo miglior risultato nel circus dopo i quarti raggiunti a Monaco nel 2023, è stato infatti battuto 6-3, 6-4 dalla testa di serie n.4 del tabellone, il croato Borna Coric. Partita molto equilibrata, decisa da un break arrivato sempre in apertura di set. Flavio ha comunque dimostrato grande carattere, salvando 7 palle break su 9 contro un giocatore decisamente più esperto. Coric affronterà sabato in semifinale il danese Holger Rune, prima testa di serie del seeding, mentre dall'altra parte si affronteranno Bublik e Auger-Aliassime. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.