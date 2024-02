Daniil Medvedev rinuncia alla difesa del titolo vinto lo scorso anno a Rotterdam in finale contro Sinner: "Il mio piede destro non è ancora pronto per giocare", ha detto il russo. Jannik scala a prima testa di serie e in caso di trionfo, salirà al n°3 del ranking. Il torneo in diretta dal 12 al 18 febbraio su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner sarà la prima testa di serie del torneo ATP 500 di Rotterdam, in diretta dal 12 al 18 febbraio su Sky Sport e in streaming su NOW. E' infatti ufficiale il forfai del campione in carica Daniil Medvedev, come riportato dal sito del torneo olandese: "Purtroppo non potrò essere presente a Rotterdam: dopo la mia dura e lunga cavalcata a Melbourne il mio corpo e in particolare il mio piede destro, non è ancora del tutto pronto per tornare a giocare. Adoro giocare a Rotterdam, ho una lunga storia con questo evento e spero di poter tornare nel 2025". Il russo ha perso in finale agli Australian Open dopo aver trascorso ben 24 ore e 17 minuti sul terreno di gioco. Salta dunque la possibile rivincita contro Jannik Sinner, che lo scorso anno a Rotterdam aveva ceduto in tre set: con il forfait di Medvedev, l'azzurro ha la possibilità di scavalcarlo e portarsi al n°3 della classifica ATP (best ranking nell'Era Open per un tennista italiano) vincendo il titolo.