Da Melbourne a Rotterdam. Riparte dall'Olanda la stagione di Jannik Sinner che giocherà l'ABN AMRO Open, torneo ATP 500 in programma dal 12 al 18 febbraio, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'azzurro, vincitore degli Australian Open, è già arrivato nella città olandese dove lo scorso anno perse in finale contro Daniil Medvedev, quest'anno assente per un problema al piede destro. Accompagnato da Simone Vagnozzi, Jannik ha svolto il primo allenamento sul centrale del Rotterdam Ahoy con Tallon Griekspoor.