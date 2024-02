CLASSIFICA ATP

Jannik Sinner perde 240 punti, ma vede all'orizzonte il sorpasso su Daniil Medvedev: l'azzurro diventerebbe n. 3 al mondo in caso di trionfo a Rotterdam. Darderi entra per la prima volta in top 100 grazie al titolo vinto a Cordoba: l'italoargentino è n. 76 della classifica mondiale. Il ranking ATP aggiornato ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT