Tocca a Sinner: il debutto alle 19.30 LIVE su Sky

Primo match da campione Slam in carica per Sinner che torna in campo 17 giorni dopo il trionfo agli Australian Open. L'avversario è Botic Van de Zandschulp, già battuto a Melbourne il mese scorso. Il match è in programma alle 19.30, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 13 tocca a Sonego contro Dimitrov



È il giorno di Jannik Sinner all'ATP 500 di Rotterdam, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Diciassette giorni dopo il trionfo agli Australian Open, l'azzurro torna in campo e l'avversario sarà una vecchia conoscenza. Si tratta dell'olandese Botic Van de Zandschulp, n. 66 ATP, battuto da Jannik lo scorso 14 gennaio, nel primo match giocato a Melbourne. Per Sinner sarà un torneo importante perché in caso di successo salirebbe al n. 3 del ranking ATP, scavalcando Daniil Medvedev.

Dove vedere Sinner-Van de Zandschulp L'incontro tra Jannik Sinner e Botic Van de Zandschulp, valido per il primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam, è in programma alle 19.30 sul campo centrale del Rotterdam Ahoy. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. leggi anche Alcaraz: "Djokovic e Sinner i rivali da battere"

Sonego debutta con Dimitrov Non solo Sinner, oggi debutterà sul cemento indoor olandese anche Lorenzo Sonego. Il torinese sfiderà la testa di serie n. 6 Grigor Dimitrov, reduce dalla finale persa a Marsiglia contro Humbert. "Ho lavorato bene, sono in piena forma" ha detto alla vigilia Sonego che dopo Rotterdam volerà in Medio Oriente per giocare i tornei di Doha e Dubai. Tra Lorenzo e Dimitrov non ci sono precedenti. leggi anche Sonego: "Ho lavorato bene. Sono in piena forma"

ATP Rotterdam, il programma di mercoledì Campo Centrale ore 11: Shapovalov (Can) vs [WC] Monfils (Fra)

non prima delle 13: [6] Dimitrov (Bul) vs Sonego (Ita)

non prima delle 14.30: Safiullin vs [3] Rune (Den)

ore 19.30: [1] Sinner (Ita) vs Van de Zandschulp (Ned)

vs Van de Zandschulp (Ned) a seguire: Auger Aliassime (Can) vs [2] Rublev Campo 1 ore 11: Ruusuvuori (Fin) vs [7] Humbert (Fra)

a seguire: [PR] Raonic (Can) vs [8] Bublik (Kaz)

2° match dalle 16: [5] De Minaur (Aus) vs [Q] Goffin (Bel)