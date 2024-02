Jannik Sinner a caccia della seconda finale consecutiva al torneo ATP 500 di Rotterdam. L'azzurro, come l'anno scorso, affronta l'olandese Tallon Griekspoor, n°29 del ranking: chi passa affronterà De Minaur. In caso di successo, il campione di Melbourne sarebbe certo di salire n°3 della classifica mondiale. Il match alle 19.30 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

