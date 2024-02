Definito il tabellone dei quarti di finale dell'ATP 500 in corso in Olanda. Sinner affronta venerdì Raonic, tutti gli altri accoppiamenti e gli avversari sulla strada della finale di Rotterdam. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ATP ROTTERDAM, SINNER BATTE MONFILS: HIGHLIGHTS

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT