Jannik Sinner vuole ripetersi dopo gli Australian Open e si gioca la sua seconda finale consecutiva, sfidando De Minaur per la conquista del torneo ATP di Rotterdam: nei precedenti completati con l'australiano non ha mai perso. Il match alle 15.30 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT