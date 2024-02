Scambio via social tra i due tennisti dopo la finale di Rotterdam, vinta da Sinner. "Non mi piaci più" ha scritto ironicamente De Minaur all'italiano, frase accompagnata da un'emoji che ride. E la risposta del nuovo n°3 al mondo non si è fatta attendere...

L'euforia attorno a Jannik Sinner continua a crescere ed è destinata a non finire. Merito delle prestazioni dell'altoatesino che, da predestinato, sta cominciando a riempire la sua bacheca con continuità. L'ultimo trionfo è arrivato a Rotterdam, dove davanti al nuovo n° 3 del mondo si è dovuto arrendere all'ultimo atto anche De Minaur. 7 sconfitte su 7 per l'australiano contro Jannik e una stima e un'amicizia che - ironicamente - inizia a vacillare. Dopo il ko nell'Atp 500, infatti, il 25enne di Sydney ha dedicato un post social all'italiano. "Non mi piaci più" ha scritto De Minaur postando un'immagine della finale insieme a Sinner, accompagnata da un'emoji che ride. La stessa con cui ha deciso di rispondere l'azzurro, sottolineando un rapporto di rispetto che va oltre il campo. In attesa della prossima sfida.