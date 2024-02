Jasmine Paolini si qualifica per i quarti del WTA 1000 di Dubai: l'azzurra domina 6-4, 6-2 la greca Maria Sakkari, ottava testa di serie del seeding. Affronterà ora la vincente di Frech-Rybakina. Guarda gli highlights del match. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

