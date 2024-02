Con il ritiro a Rio, Carlos Alcaraz rischia seriamente di perdere la 2^ posizione del ranking mondiale ai danni di Jannik Sinner. L'azzurro può effettuare il sorpasso già a Indian Wells, torneo al via il 6 marzo e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Ecco tutte le combinazioni che porterebbero l'italiano in Top-2

Obiettivo sorpasso. Un appassionato di Formula 1 come Jannik Sinner ha messo nel mirino Carlos Alcaraz e la seconda posizione della classifica mondiale. Fresco di best ranking alla 3 (primo italiano nell'Era Open a riuscirvi) dopo il trionfo di Rotterdam, il 22enne altoatesino non vuole certo fermarsi. Il ritiro di Alcaraz da Rio a causa di un infortunio alla caviglia, farà perdere al campione di Wimbledon i 300 punti che difendeva con la finale persa lo scorso anno con Norrie. Per questo motivo, lunedì prossimo il gap tra i due sarà di appena 535 punti.

Sorpasso già a Indian Wells? Quanti punti difendono Alcaraz e Sinner

A Indian Wells (al via il 6 marzo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) Alcaraz è campione in carica e difenderà dunque i 1000 punti conquistati lo scorso anno: potrà al massimo confermare gli 8.805 punti. Se non dovesse vincere, potrebbe arrivare a un massimo 8.455 (650 punti in caso di finale). In quel caso Sinner, vincendo il titolo, arriverebbe a 8.710 e lo supererebbe diventando il primo italiano a salire nella Top 2 nella storia del tennis maschile. Jannik, dunque, ha il destino nelle proprie mani. In generale, Alcaraz dovrà difendere ben 1660 punti nello swing americano (vittoria in California, semifinale a Miami), contro i 960 del campione con l'Italia in Davis.