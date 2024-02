Rune torna sui suoi passi: richiamato Mouratoglou

Il tennista danese riparte da Mouratoglou, già suo allenatore in passato, dopo la separazione con Luthi e Becker: "Con Patrick ho ottenuto alcune delle mie vittorie più belle e credo che possa aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi". Il coach francese aggiunge: "Rune ha grandi obiettivi e anche io ne ho per lui". Il 20enne giocherà la prossima settimana il torneo di Acapulco, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ritorno al passato per Holger Rune . Dopo la separazione con Severin Luthi prima e Boris Becker poi, il tennista danese ha scelto di riaffidarsi a Patrick Mouratoglou , già suo coach da ottobre 2022 ad agosto 2023, ma con un'interruzione di mezzo. "A volte hai bisogno di provare tante cose per capire cosa funziona per te e cosa no - ha scritto Rune su Twitter - Negli ultimi mesi ho imparato cosa è veramente importante per me. Con Patrick ho ottenuto alcune delle mie vittorie più belle e credo che lui possa aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi ". Altrettanto felice il coach francese: Ci conosciamo da quando lui aveva 13 anni ed ho sempre creduto nel suo potenziale - ha spiegato Mouratoglou su Instagram - Lui ha grandi obiettivi e anche io ne ho per lui ".

Una stagione (finora) in ombra

Finora la stagione è stata in ombra per Rune che vanta un record di 8 vittorie e 4 sconfitte con l'eliminazione a sorpresa al 2° turno agli Australian Open per mano di Arthur Cazaux. Scivolato al settimo posto nel ranking ATP, il danese vuole ritrovare le certezze in campo grazie a chi lo conosce bene. Con Mouratoglou nel suo angolo Rune ha conquistato il titolo più importante finora in carriera (il Masters 1000 di Parigi Bercy nel 2022, battendo cinque top 10 tra cui Djokovic) e raggiunto il best ranking da n. 4 ATP. Il 20enne di Gentofle giocherà la prossima settimana l'ATP 500 di Acapulco, poi i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.