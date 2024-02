Murray: "Credo che mi ritirerò dopo l'estate"

Sconfitto da Humbert a Dubai, lo scozzese ha parlato in conferenza stampa del probabile ritiro dopo l'estate. "Al momento nei miei piani non c'è l'opzione di continuare a giocare al termine di questa estate. Non ne parlerò più fino a quando non prenderò la decisione ufficiale di fermarmi"

"Probabilmente non giocherò più dopo questa estate". È l'annuncio di Andy Murray che arriva direttamente da Dubai, dopo la sconfitta al secondo turno contro il francese Humbert. Interrogato in conferenza stampa sul futuro, il 36enne di Glasgow ha parlato del possibile ritiro dopo l'estate: "Sono stufo di ricevere sempre le stesse domande sul mio ritiro - ha spiegato Murray - Non ne parlerò più fino a quando non prenderò la decisione ufficiale di fermarmi. Al momento nei miei piani non c'è l'opzione di continuare a giocare al termine di quest'estate".