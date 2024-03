Cosa fare se suona il cellulare nel bel mezzo di una partita? E' quello che è successo ad Alejandro Tabilo, nel match contro Barrios, all'ATP di Santiago. Il cileno si è avvicinato alla borsa per interrompere il suono (era la sveglia!) tra le risate e gli applausi dei presenti. Stasera, tra l'altro, sfiderà ai quarti l'azzurro Luciano Darderi. Il match è in programma alle 22, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

