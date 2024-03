Nadal: "Spero di uscire indenne da Indian Wells"

Rafa Nadal ha parlato delle sue condizioni dopo l'esibizione di Las Vegas con Alcaraz e a pochi giorni dal via di Indian Wells: "Mi sento bene, ma spero di uscire indenne dal torneo perché lo spettro degli infortuni resta. Ho bisogno di giocare ad alto livello, mi piacerebbe essere a Montecarlo, ma sarà il mio fisico a decidere". Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 17 marzo

Rafa Nadal esce rinfrancato dal match esibizione che lo ha visto di fronte a Carlos Alcaraz la notte scorsa a Las Vegas . L'ex n.1 al mondo, che tornerà in campo dal 6 marzo a Indian Wells con il ranking protetto e che non gioca da gennaio (Brisbane), però non si fa troppe illusioni: " Mi sono sentito molto meglio del previsto , ma il livello del tennis è una cosa, lo spettro degli infortuni è un'altra. Spero quindi di uscire indenne da Indian Wells ".

"Vorrei tanto giocare a Montecarlo, ma vivo alla giornata"

"Durante il primo set ho giocato un tennis di buon livello, anche se era da molto tempo che non scendevo in campo, mi sentivo molto meglio del previsto. Certo ho bisogno di trascorrere più tempo sul circuito, almeno per allenarmi con dei professionisti anche se non dovessi giocare tanti match. La cosa più importante è ritrovare il ritmo ma sarà il mio fisico a decidere perché di testa mi sento molto bene: ho ancora tanta passione. Adesso sto pensando a Indian Wells e poi vorrei tanto giocare a Montecarlo ma dovrò verificare le mie condizioni passo dopo passo, quali saranno le sensazioni e quali i tornei che più vorrei giocare. Cercherò di fare quel che è meglio per raggiungere i miei obiettivi lasciandomi aperta qualche opzione".