Sinner torna in campo ad Indian Wells dopo la vittoria a Rotterdam: “Ci siamo messi al lavoro per migliorarci: mi sento preparato per competere”, racconta a Sky Sport, “Abbiamo fatto un ottimo lavoro e spero di farlo vedere in campo”. Al termine del torneo, potrebbe diventare numero 2 del ranking ATP, superando Alcaraz, che non sta vivendo un periodo facile: “Non dipende solo da me: ci sono altri fattori, come il tempo, e tanti altri giocatori che stanno facendo bene”, afferma, “Per arrivare ad essere secondo nel ranking so che devo giocare una stagione molto continua: che non vuol dire vincere tutti i tornei, ma essere pronto a competere”.