Sinner affronta per la prima volta in carriera il tedesco Struff, n. 25 al mondo e reduce dalla sofferta vittoria con Coric. All'orizzonte c'è l'ottavo di finale con Shelton o Cerundolo. Il match (il secondo a partire dalle 21 italiane) è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Dopo la netta vittoria all'esordio contro Thanasi Kokkinakis, l'altoatesino affronterà al 3° turno il tedesco Jan-Lennard Struff, n. 25 al mondo. Un confronto inedito per Sinner che in carriera non ha mai sfidato Struff, reduce dalla sofferta rimonta contro Borna Coric, ko dopo 3 ore e con tre match point annullati dal tedesco. In caso di vittoria, Sinner raggiungerebbe un nuovo risultato storico diventando il primo italiano nel circuito a vincere 17 match consecutivi, superando le 16 vittorie attualmente in "condivisione" con Adriano Panatta.

Dove vedere Sinner-Struff La sfida tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, valida per il 3° turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma domenica 10 marzo, come secondo match dalle 21, nello Stadium 1 dell'Indian Wells Tennis Garden. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Telecronaca di Elena Pero, commento di Paolo Bertolucci. approfondimento Musetti al 3° turno, ora c'è Rune. Fuori Fognini

Paolini sfida Kalinskaya Non solo Jannik Sinner, oggi tornerà in campo anche la n. 1 azzurra Jasmine Paolini. La toscana ritroverà Anna Kalinskaya, battuta due settimane fa nella finale di Dubai che ha regalato a Jas il primo WTA 1000 in carriera. Sarà un'occasione importante per entrambe in un ottavo di tabellone senza la testa di serie più importante visto il forfait di Elena Rybakina. Match in diretta non prima delle 21 su Sky Sport Max.

I match da seguire su Sky Sport e NOW UOMINI [31] Auger Aliassime (Can) vs [2] Alcaraz (Esp)

[20] Bublik (Kaz) vs [10] De Minaur (Aus)

[6] Zverev (Ger) vs [27] Griekspoor (Ned)

[5] Rublev vs [32] Lehecka (Cze)

[18] Tiafoe (Usa) vs [11] Tsitsipas (Gre) DONNE [1] Swiatek (Pol) vs [26] Noskova (Cze)

Kerber (Ger) vs [17] Kudermetova (Cze)

[31] Kostyuk (Ukr) vs [7] Vondrousova (Cze)