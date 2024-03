Sinner non si ferma più: Shelton ko, è ai quarti

Diciottesima vittoria consecutiva per Sinner (15-0 nel 2024) che supera l'esame Shelton, battuto con lo score di 7-6, 6-1. L'americano lotta nel primo set (durato 69 minuti), ma crolla nel secondo sotto i colpi di Jannik, cinico e solido nei momenti decisivi. Nei quarti affronterà Lehecka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT