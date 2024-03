I risultati degli ottavi a Indian Wells

Daniil Medvedev non sbaglia e con un doppio 6-4 elimina Grigor Dimitrov, qualificandosi per i quarti di Indian Wells. Avanti anche Ruud, che sfiderà Paul. Tra le donne clamorosa uscita di scena della n°2 del mondo Sabalenka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

