A seguire da vicino il ritorno di Berrettini nel circuito c'è anche Paolo Maldini, in tribuna all'Hard Rock Stadium per il match con Murray. Come raccontato da Matteo nelle scorse settimane, l'ex dirigente del Milan è stato in contatto con lui nei momenti più difficili: "Paolo Maldini mi ha dato fiducia, mi ha fatto capire che c'è ancora tanto da dare e la carriera è lunga. Mi ha dato una grande mano"

BERRETTINI-MURRAY LIVE