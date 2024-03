Il giorno dopo il malore accusato durante il 1° turno di Miami perso con Murray, Matteo Berrettini rassicura i tifosi con un video sui social: "Colpa di un virus gastrointestinale, non ero al massimo ma ho voluto scendere in campo. Torno in Europa e sarò di nuovo in campo a Marrakech sulla terra rossa". Il torneo di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT