Piove ancora su Miami: slitta il programma

Non arrivano buone notizie sul fronte meteo dalla Florida: continua a piovere su Miami e gli organizzatori hanno slittato l'inizio della giornata. Tra match da completare (compreso il derby Sinner-Vavassori) e incontri da iniziare, sono in totale 45 i singolari oggi in programma con 7 italiani. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

