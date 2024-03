Sinner-Vavassori, si riparte non prima delle 17

Dopo la sospensione per pioggia dopo appena cinque game giocati, Sinner e Vavassori torneranno oggi in campo a Miami per completare il derby valido per il 2° turno. L'incontro è previsto non prima delle 17 italiane, ma c'è ancora l'incognita maltempo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

