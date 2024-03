Sinner: "Sono in forma, posso competere ore e ore"

Jannik Sinner sorride dopo la vittoria contro Tomas Machac che ha regalato all'azzurro la terza semifinale in carriera al Masters 1000 di Miami. Un successo frutto anche dello studio dell'avversario, come ammesso da Sinner nell'intervista a Sky Sport: " L'ho studiato - spiega - Nei primi game dovevo vedere i suoi movimenti e le sue posizioni, ma dopo un paio di giochi ho capito come impostare la partita. Adesso è facile parlarne, ma ho anticipato abbastanza bene le sue giocate e ho trovato il mio ritmo". La prestazione soddisfa Sinner, soprattutto nell'interpretazione in risposta: "Machac è un ottimo giocatore, si muove molto bene ed è forte fisicamente - prosegue - Sono riuscito a rispondere abbastanza bene , sono entrato in tutti i suoi game di servizio. Anche da fondo mi sentivo bilanciato e in controllo. Lui gioca sul ritmo, dovevo spezzarlo ogni tanto. Posso essere contento ".

"Sono in una buona forma fisica"

L'azzurro, infine, ha parlato della propria forma fisica in vista della semifinale, complici le difficili condizioni a Miami per via dell'umidità: "Sono più allenato rispetto a un anno fa, sono in una buona forma fisica. Mi sento bene per competere ore e ore in campo. A prescindere dall'avversario sarà una partita difficile, ma sono contento di essere in semifinale".