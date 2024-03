Rybakina-Collins, la finale LIVE su Sky alle 20

Il WTA di Miami assegna il titolo: in campo questa sera alle ore 20 la kazaka Elena Rybakina contro la statunitense Danielle Collins, alla sua prima finale in un WTA 1000. Il match in diretta dalle 20 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Elena Rybakina e Danielle Collins si giocano questa sera il titolo al WTA 1000 di Miami. Per la kazaka si tratta della 18^ finale della carriera, la quarta in questa stagione dopo quelle vinte ad Adelaide ed Abu Dhabi e quella persa a Doha. Lo scorso anno perse la finale a Miami, dopo aver conquistato Indian Wells, sfiorando così il Sunshine Double. In carriera finora ha vinto 7 trofei, di cui due in questo 2024 dove viaggia a un record 'alla Sinner' di 22-3. La statunitense Danielle Collins approda invece per la prima volta in una finale 1000. I precedenti sorridono a Rybakina, avanti 3-1. Il match in diretta dalle 20 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.